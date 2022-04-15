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    Матич объявил об уходе из «МЮ» по окончании сезона

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2021/22.

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    Контракт 33-летнего серба с «МЮ» истекает в июне 2023 года, но стороны прекратят сотрудничество на год раньше.

    «Как следует поразмыслив, я решил, что этот сезон будет моим последним в "Манчестер Юнайтед". Я уже проинформировал руководство, тренера и одноклубников о своем решении.

    Играть за этот великий клуб было большой честью и привилегией. Большое спасибо болельщикам за их безусловную поддержку.

    Отдам все силы, чтобы помочь одноклубникам как можно лучше завершить сезон», — написал хавбек в соцсетях.

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