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    Тедеско: Нам удалось выполнить план на игру с «Аталантой» как нельзя лучше

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    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в ответом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Мы очень рады, что прошли это сложное испытание. Нам удалось выполнить план на игру как нельзя лучше, мы хорошо оборонялись, не опускались ни в первом, ни во втором тайме.

    Хорошо справлялись с прессингом, хорошо защищались. "Аталанта" очень сильно давила. Я горжусь, что "Лейпциг" выиграл. Устал и измотан.

    Для "Лейпцига" эта квалификация — очень удачная. Думаю, что команда полностью заслужила победу, если посмотреть на все 180 минут», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

    Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1) и по итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг».

    За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

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