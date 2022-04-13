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    Тедеско: Необходимо сыграть лучше, чем в первом матче с «Аталантой»

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    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» заявил, что его команда провела работу над ошибками.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Первый матч прошел на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге и завершился со счетом 1:1.

    «С нетерпением ждем матча в Бергамо, потому что набрали хорошую форму. При этом мы проанализировали первую встречу.

    Позволили сопернику создать много моментов, наверное, даже слишком много, но сами тоже многое создали. Допустили чересчур много ошибок, ошибок невынужденных.

    Мы с уважением относимся к "Аталанте" и ее игровой манере, но мы сами постоянно ставили себя в сложное положение. Необходимо сыграть лучше», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча состоится 14 апреля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

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