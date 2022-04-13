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    Павар: Ужасно раздражает, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов

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    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    В двухматчевом противостоянии в четвертьфинале турнира мюнхенцы уступили «Вильярреалу» (0:1, 1:1) .

    «Думаю, по сравнению с первым матчем мы сыграли очень хорошо и упустили не так много возможностей.

    У соперника были кое-какие моменты, и он добился своего, поэтому поздравляем "Вильярреал".

    Что касается нас, то нам просто не хватило реализации. Мы не забили необходимые голы.

    Ужасно раздражает, что мы вылетели из Лиги чемпионов, потому что, как я сказал, команда действительно здорово сыграла.

    Но это футбол, необходимо переключиться на другое. Сейчас нам нужно взять чемпионство», — сказал Павар BeIN Sports.

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