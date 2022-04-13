Капу: Я думаю, мы шокировали всю Европу

Полузащитник «Вильярреала»прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов и победе над «Баварией».

«Я полон эйфории, мы на седьмом небе от счастья. То, что они говорили в прессе, мотивировало нас. Я думаю, им немного не хватало скромности. Это невероятно, я думаю, мы шокировали всю Европу! Мы были крепки, мы знали, что будем страдать, но у нас был план, который состоял в том, чтобы позволить им подойти к воротам и хорошо защищаться.

Мы не выиграли ни одного кубка, мы ничего не выиграли, мы просто вышли полуфинал, это исторический момент для клуба и игроков», — приводит слова Капу GFFN со ссылкой на L’Equipe.

В Мюнхене команда Уная Эмери сыграла вничью 1:1 и выиграла по сумме двух матчей 2:1.