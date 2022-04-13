ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борьба Гвардиолы и Клоппа за титул вышла на финишную прямуюПочему у «Манчестер Сити» больше шансов выиграть АПЛ
  • 20:54
    • Мане и Салах остались в запасе «Ливерпуля» на матч с «Бенфикой»
  • 20:54
    • «Атлетико» и «Ман Сити» назвали составы на матч Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Капу: Я думаю, мы шокировали всю Европу

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Вильярреал
    Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов и победе над «Баварией».

    Этьен Капу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Этьен Капу

    «Я полон эйфории, мы на седьмом небе от счастья. То, что они говорили в прессе, мотивировало нас. Я думаю, им немного не хватало скромности. Это невероятно, я думаю, мы шокировали всю Европу! Мы были крепки, мы знали, что будем страдать, но у нас был план, который состоял в том, чтобы позволить им подойти к воротам и хорошо защищаться.

    Мы не выиграли ни одного кубка, мы ничего не выиграли, мы просто вышли полуфинал, это исторический момент для клуба и игроков», — приводит слова Капу GFFN со ссылкой на L’Equipe.

    В Мюнхене команда Уная Эмери сыграла вничью 1:1 и выиграла по сумме двух матчей 2:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов увидим в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры