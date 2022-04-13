Испанец Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

Испанецназначен заместителем спортивного директора Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.

Гратакос будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России. Ранее занимавший должность заместителя спортивного директора Дмитрий Поляцкин покинул РФС в связи с переходом на другую работу.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную.

За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», — сказал Гратакос.

47-летний Гратакос, в 2003 году получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012 году возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015 году присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.