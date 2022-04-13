Эмери: Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов

Главный тренер «Вильяреала»прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей испанцы победили со счетом 2:1.

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" классная команда, как и "Бенфика". Нас ждет увлекательное противостояние.

Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».