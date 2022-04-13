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    Эмери: Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов

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    Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей испанцы победили со счетом 2:1.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" классная команда, как и "Бенфика". Нас ждет увлекательное противостояние.

    Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

    В полуфинале «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».

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