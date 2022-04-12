Нагельсман: «Бавария» должна наказать «Вильярреал» за нереализованные моменты в первом матче

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от ответного матча с «Вильярреалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что первая встреча команд в Испании завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 0:1.

«Мы не должны давать "Вильярреалу" время показать свои качества на поле. Нам нужно совершать тактические фолы и играть в "грязный" футбол, когда это необходимо.

Мы должны наказать их за то, что они не реализовали свои моменты в первом матче. Но мы не должны слишком много говорить, мы должны это сделать», — цитирует тренера Kicker.

Ответная игра между командами в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.