Кержаков о расширении РПЛ: Может, изначально проблемы с инфраструктурой нужно решать?

Вратарьвысказался о возможном реформировании РПЛ.

«Здесь все взаимосвязано: и расширение лиги, и формат "осень-весна". Мы же для чего меняли формат? Чтобы трансферное окно было такое, как у европейских чемпионатов. А как ситуация будет развиваться дальше — неизвестно. Вопрос, куда мы будем двигаться.

Думаю, для любого футболиста лучше чаще играть, чем тренироваться. Как именно это менять — все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? От этого и будем отталкиваться.

У "Торпедо", которое претендует на выход в РПЛ, сейчас нет своего стадиона? Вот видите, мы говорим о расширении или нерасширении, а здесь, оказывается, с инфраструктурой еще не все понятно.

Может быть, изначально вот эти проблемы решать нужно и готовить инфраструктуру?» — сказал Кержаков на YouTube-канале «Такой футбол».