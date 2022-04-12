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    Кержаков о расширении РПЛ: Может, изначально проблемы с инфраструктурой нужно решать?

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном реформировании РПЛ.

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    «Здесь все взаимосвязано: и расширение лиги, и формат "осень-весна". Мы же для чего меняли формат? Чтобы трансферное окно было такое, как у европейских чемпионатов. А как ситуация будет развиваться дальше — неизвестно. Вопрос, куда мы будем двигаться.

    Думаю, для любого футболиста лучше чаще играть, чем тренироваться. Как именно это менять — все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? От этого и будем отталкиваться.

    У "Торпедо", которое претендует на выход в РПЛ, сейчас нет своего стадиона? Вот видите, мы говорим о расширении или нерасширении, а здесь, оказывается, с инфраструктурой еще не все понятно.

    Может быть, изначально вот эти проблемы решать нужно и готовить инфраструктуру?» — сказал Кержаков на YouTube-канале «Такой футбол».

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