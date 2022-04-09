«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет 0:4, обзор голов

В матче 32 тура АПЛпринимала. «Шпоры» выиграли со счетом 4:0.

Основной вклад в результат внес кореец Сон Хын Мин, который забил три мяча. Еще один гол в активе Деяна Кулусевски.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Тоттенхэм 0:4 Голы: 0:1 Сон Хын Мин (3'), 0:2 Деян Кулушевски (50'), 0:3 Сон Хын Мин (66'), 0:4 Сон Хын Мин (71') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь (Эшли Янг, 80'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 70'), Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 70'), Олли Уоткинс Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Лукас Моура, 78'), Гарри Кейн, Деян Кулушевски (Стивен Бергвейн, 84'), Мэтт Доэрти (Серхио Регилон, 21'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Emerson Royal, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Дэнни Ингс (21'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (29'), Emerson Royal (74'), Эшли Янг (82'), Гарри Кейн (90 + 1')

У «шпор» 57 очков после этой победы. Они занимают 4 место в турнирной таблице. «Астон Вилла» осталась с 36 баллами. Хозяева занимают 12 место.