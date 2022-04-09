Самедов: «Спартаку» пора исправлять ситуацию. А то сколько уже можно?

Александр Самедов Фото: globallookpress.com
«Спартаку пора исправлять ситуацию. Они — фавориты, но может произойти все что угодно. Просто пора: а то сколько уже можно?
Серия без четырех побед внушает неуверенность? А что поделаешь? Ситуация такова, что команда на 10-м месте. Если ты не набираешь очки, то можешь оказаться в зоне стыков. Всего шесть очков от зоны стыков, поэтому такое возможно.
Надо исправлять ситуацию как можно быстрее и подняться выше в таблице.
"Спартак" также еще играет в Кубке России, и им надо постараться выиграть трофей — тогда чемпионат забудется», — приводит слова Самедова «Чемпионат».
Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет 10 апреля, начало — в 16:30 мск.
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