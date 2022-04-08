Глушаков о «Спартаке»: С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли.
Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С таким бюджетом быть рядом с "Химками" — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть.
Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А "Спартак" сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.