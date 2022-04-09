«Реймс» — «Ренн»: счет 2:3, обзор голов

Трансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля

Расстанется ли «Реал» с бельгийским форвардом, уведут ли лучшего бомбардира у «Бенфики», уедет ли звездочка «Болоньи» в АПЛ и другие трансферные новости последних дней