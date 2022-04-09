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    «Ренн» на выезде обыграл «Реймс»

    «Реймс» — «Ренн»: счет 2:3, обзор голов

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    В матче 31 тура Лиги 1 «Ренн» на выезде победил «Реймс» со счетом 3:2.

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    У победителей забивали Мартен Террье и Бенжамин Буриго (дубль).

    Максим Бузи и Йенс-Люс Каюсте отметились в составе проигравших хозяев.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Ренн 2:3
    Голы: 0:1 Бенжамен Буриго (39'), 0:2 Бенжамен Буриго (43'), 0:3 Мартен Терье (58'), 1:3 Maxime Busi (60'), 2:3 Йенс-Люс Каюсте (пенальти) (81') Реймс: Предраг Райкович, Maxime Busi, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Гислейн Конан, Томас Фоке, Маршал Манетси, Дион Лопи (Илан Кеббаль, 62'), Валон Бериша (Bradley Locko, 55'), Натанаэль Мбюкю (Йенс-Люс Каюсте, 55'), Митчелл ван Берген (Мусса Думбия, 56') Ренн: Мартен Терье (Биргер Мелинг, 90'), Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 84'), Бенжамен Буриго (Лесли Угочукву, 90'), Жонас Мартен, Батист Сантамария, Ловро Майер (Флавьен Тэт, 76'), Адриен Трюффер, Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 84'), Dogan Alemdar Предупреждения: Маршал Манетси (41'), Maxime Busi (68')

    После этого матча «Ренн» занимает 2 место в таблице Лиги 1 с 56 очками. «Реймс» с 36 баллами находится на 13 строчке.

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