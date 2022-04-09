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    «Реал» в Мадриде обыграл «Хетафе»

    «Реал» — «Хетафе»: счет 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» на своем поле победил «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 31 тура чемпионата Испании.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    Хозяева забили по голу в каждом тайме. В первой половине забил Каземиро, а во втором тайме соперника добил Лукас Васкес.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Хетафе 2:0
    Голы: 1:0 Каземиро (38'), 2:0 Лукас Васкес (68') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Давид Алаба (Начо Фернандес, 86'), Марсело, Федерико Вальверде, Каземиро (Даниель Себальос, 75'), Эдуардо Камавинжа, Родриго, Карим Бензема (Гарет Бэйл, 74'), Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 83') Хетафе: Борха Майораль (Сандро Рамирес, 46'), Энес Унал, Карлос Аленья (Оскар Родригес, 46'), Гонсало Вильяр (Флорентину Луиш, 74'), Неманья Максимович (Окай Йокушлу, 86'), Матиас Оливера, Хорхе Куэнка (Эрик Кабако, 82'), Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Каземиро (44'), Федерико Вальверде (45'), Матиас Оливера (76'), Даконам Ортега Дьене (79')

    «Реал» упрочнился на первой позиции, набрав 72 очка. «Севилья» отстает теперь на 12 пунктов.

    «Хетафе» остался с 32 баллами. Он занимает 14 строчку.

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