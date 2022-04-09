«Эвертон» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед»

на своём поле сыграл противв рамках 32-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте после того как Энтони Гордон принял мяч на краю штрафной и нанес голевой удар — Давид Де Хеа был бессилен — 1:0.

На 93-й минуте поединка был шанс у «МЮ» сравнять счёт — Криштиану Роналду получил мяч в штрафной после навеса и быстро пробил по центру ворот, но Джордан Пикфорд сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Энтони Гордон (27') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Майкл Кин, Бен Годфри, Виталий Миколенко, Аллан, Фабиан Делф (Абдулайе Дукуре, 84'), Энтони Гордон, Алекс Айуоби, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин (Демарай Грей, 71') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 64'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Неманья Матич (Хуан Мата, 64'), Фред (Поль Погба, 36'), Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Поль Погба (51'), Энтони Гордон (75'), Джордан Пикфорд (86'), Криштиану Роналду (87')

«Эвертон» занимает 17-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 28 очков, а «Манчестер Юнайтед» расположился на 7-м месте с 51 баллом в активе.