ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петр Ян и Алджамейн СтерлингАнонс карда UFC 273
  • 17:23
    • «Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0
  • 15:56
    • «Химки» одержали волевую победу над ЦСКА
  • 18:39
    • «Вольфсбург» разгромил «Арминию», «Кёльн» вырвал победу у «Майнца»
  • 18:25
    • «Краснодар» обыграл «Рубин» на выезде
  • 18:23
    • «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург» реализовав пенальти
    Все новости спорта

    «Вольфсбург» разгромил «Арминию», «Кёльн» вырвал победу у «Майнца»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Арминия Вольфсбург Гройтер Фюрт Боруссия М Кельн Майнц
    «Вольфсбург» на своём поле сыграл против «Арминии» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

    Лукас Нмеча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Нмеча

    За «Вольфсбург» отличился дублем Лукас Нмеча, который забил на 11-й и 38-й минутах первого тайма. Во втором тайме голами отметились Максимилиан Арнольд и Ридле Баку.

    «Вольфсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 34 очка, а «Арминия» располагается на 16-м месте с 26-ю баллами в активе.

    В параллельном матче «Боруссия М» на выезде обыграла «Гройтер Фюрт» со счётом 0:2.

    Исход этого поединка решил Алассан Плеа оформив дубль. Футболист забил два гола в первом тайме на 18-й и 24-й минутах, тем самым принеся победу своей команде.

    «Боруссия М» находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 37 очков, а «Гройтер Фюрт» продолжает занимать последнее 18-е место с 16-ю баллами.

    И ещё в одном поединке этого тура «Кёльн» смог вырвать победу на домашнем стадионе у «Майнца» переиграв их со счётом 3:2.

    За «Кёльн» голами отличились Эльс Шкири, Деян Любичич и Люка Яннис Килиан, а за гостей забивали Джонатан Буркардт и Карим Онисиво.

    «Кёльн» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 43 очка, а «Майнц» расположился на 10-м месте — 38 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберут ли грозненцы очки у «Зенита»?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Петр Ян должен наказать выскачку Стерлинга
  • Ян — Стерлинг. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Сливочные» еще ближе станут к золоту
  • «Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры