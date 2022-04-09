«Вольфсбург» разгромил «Арминию», «Кёльн» вырвал победу у «Майнца»

на своём поле сыграл противв рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

За «Вольфсбург» отличился дублем Лукас Нмеча, который забил на 11-й и 38-й минутах первого тайма. Во втором тайме голами отметились Максимилиан Арнольд и Ридле Баку.

«Вольфсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 34 очка, а «Арминия» располагается на 16-м месте с 26-ю баллами в активе.

В параллельном матче «Боруссия М» на выезде обыграла «Гройтер Фюрт» со счётом 0:2.

Исход этого поединка решил Алассан Плеа оформив дубль. Футболист забил два гола в первом тайме на 18-й и 24-й минутах, тем самым принеся победу своей команде.

«Боруссия М» находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги набрав 37 очков, а «Гройтер Фюрт» продолжает занимать последнее 18-е место с 16-ю баллами.

И ещё в одном поединке этого тура «Кёльн» смог вырвать победу на домашнем стадионе у «Майнца» переиграв их со счётом 3:2.

За «Кёльн» голами отличились Эльс Шкири, Деян Любичич и Люка Яннис Килиан, а за гостей забивали Джонатан Буркардт и Карим Онисиво.

«Кёльн» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 43 очка, а «Майнц» расположился на 10-м месте — 38 баллов.