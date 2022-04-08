Президент «Урала»: Можем потерять где-то 500 млн рублей из-за судейского решения

Президент «Урала»рассказал о возможных финансовых последствиях для клуба в случае вылета из Премьер-лиги.

«Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать?

Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья — нет. Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200..

Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов рублей.

Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ — и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

У каждого арбитра есть свой потолок, планка. Выше головы не прыгнешь. Панин отсудил одну игру плохо.

Бывает, никто от ошибок не застрахован. Но если по следующим матчам мы видим, что он не готов работать в РПЛ? Ну не его это уровень, похоже... Значит, надо назначать его на матчи Олимп-ФНЛ. Если и там не получится, то тогда вообще отстраняйте.

Спорт — жестокая вещь. И арбитр, как и футболист, должен уметь держать удар. Хочешь судить в Премьер-лиге — соответствуй!», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.