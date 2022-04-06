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    Президент «Урала» о том, что назвал арбитра козлом: Какое право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?

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    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что комитет по этике РФС будет разбирать его высказывания в адрес арбитров.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    После игры с ЦСКА (2:2) на выходе со стадиона Иванов в разговоре с журналистами эмоционально высказался о работе арбитра Игоря Панина, назвав его козлом.

    «Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.

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    • Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье "молодец". Я не говорил им ничего плохого. А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.

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