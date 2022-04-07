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    «Химкам» запретили регистрировать новых игроков

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    Палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов в связи с неисполнением обязательств перед полузащитником Аршаком Коряном.

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    26-летний армянский вингер перешел в «Химки» из «Локомотива» летом 2019 года, а спустя один сезон подписал полноценный контракт с подмосковным клубом.

    В августе 2021-го Корян был отдан в годичную аренду «Оренбургу».

    14 февраля палата по разрешению споров утвердила мировое соглашение между «Химками» и Коряном по делу о задолженности по премиям и иным выплатам.

    «Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК "Химки" в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

    Обязать ФК "Химки" уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.

    Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Данный запрет может быть снят палатой по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед футболистом Аршаком Коряном, установленных определением от 14 февраля», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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