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    Тимо Вернер может продолжить карьеру в Серии А

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    Нападающий «Челси» Тимо Вернер может перейти в один из клубов чемпионата Италии, сообщает Daily Express.

    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер

    По информации источника, агент форварда Фолькер Штрут отправился в Италию в начале недели, чтобы провести предварительные переговоры. Он предложил услуги игрока «Ювентусу», «Милану» и «Аталанте».

    Ранее стало известно, что Тимо Вернер хочет уйти из команды. Английский клуб не будет против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» отдал «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.

    В нынешнем сезоне в 28 матчах во всех турнирах Вернер стал автором семи голов и четырёх результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году.

    На счету Вернера также 48 матчей в составе сборной Германии. Он дебютировал в команде в 2017 году при Йоахиме Лёве и с тех пор забил 22 мяча.

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