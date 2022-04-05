Вратарь «Вильярреала»: Хотим провести хороший матч с «Баварией» и войти в историю

Вратарь «Вильяреала»высказал мнение о предстоящем противостоянии св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала испанцы выбили «Ювентус», а Рульи был признан лучшим игроком матча в Турине и лучшим игроком тура.

«Мы с одинаковым уважением относимся ко всем соперникам. Да, "Бавария" является фаворитом, но мы хотим провести хороший матч и войти в историю.

В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за всех остальных, и командная игра принесла нам успех.

Завтра мы попробуем сделать то же самое», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.