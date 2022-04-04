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    Хави: Тяжело рассчитывать, что «Реал» будет так часто ошибаться, но мы будем бороться до конца

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    «Я очень доволен. Мы верим в нашу работу, старания, самопожертвование и коллективный труд. У нас все складывается очень хорошо. Мы работаем и двигаемся вперед. Это дает результат.

    Мы на хорошем ходу, возможно, это наш лучший отрезок сезона. Сегодня мы могли выиграть крупнее. Вратарь "Севильи" Буну провел отличный матч. Это был матч за шесть очков, и мы вышли на второе место.

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    • Я люблю побеждать. Считаю, что это было заслуженно. Но этим мы не делаем какие-либо послания кому-то. Мы делаем послания только самим себе. Мы выиграли и рады этому, продолжаем борьбу в Ла Лиге.

    Стараемся выигрывать каждый матч. Тяжело рассчитывать, что "Реал" будет так часто ошибаться, но мы будем бороться до конца», — приводит слова Хави Marca.

    «Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на 12 очков.

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