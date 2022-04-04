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    Стали известны арбитры на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    УЕФА объявил имена судей на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Клеман Тюрпен
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    Клеман Тюрпен

    Встречу «Челси» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.

    Ему будут помогать лайнсмены Николя Дано и Сириль Гренгор, ответственным за VAR назначен Жером Брисар, ассистентом которого будет Вилли Делажо. Резервным арбитром назначен француз Франсуа Летесье.

    «Бенфика» — «Ливерпуль»: судья — Хесус Хиль Мансано, ассистенты судьи — Диего Барберо, Анхель Невадо; резервный судья — Хосе Мария Санчес; VAR — Алехандро Эрнандес; AVAR — Рикардо де Бургос (все — Испания).

    «Манчестер Сити» — «Атлетико»: судья — Иштван Ковач, ассистенты судьи — Василь Флорин Маринеску, Овидиу Артене (все — Румыния); резервный судья — Марко Ди Белло; VAR — Паоло Валери; AVAR — Массимилиано Ирратти (все — Италия).

    «Вильярреал» — «Бавария»: судья — Энтони Тейлор, ассистенты судьи — Гари Бисвик, Адам Нанн (все — Англия); резервный судья — Тасос Сидиропулос (Греция); VAR — Стюарт Аттвелл; AVAR — Крейг Поусон (оба — Англия).

    Матчи «Манчестер Сити» — «Атлетико» и «Бенфика» — «Ливерпуль» состоятся завтра, 5 апреля. «Челси» — «Реал» и «Вильярреал» — «Бавария» проведут матчи 6-го числа.

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