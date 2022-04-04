Ребко: Нынешнее положение «Спартака» — провал. Меняли, меняли, но ничего не поменяли

Бывший полузащитник «Спартака»признался, что разочарован игрой и результатами команды в текущем сезоне.

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ после 23-х туров. В минувшую субботу красно-белые проиграли «Локомотиву» (0:1).

«Показалось, что "Локомотив" переиграл "Спартак", смотрелись железнодорожники лучше. Ну, было такое поле, кто лучше приспособился, тот победил. Без доли везения в таком матче не обойтись. Везет тому, кто везет.

Нынешнее положение "Спартака" — провал. Когда команда играет на 10-м месте с такими затратами, сменами руководства… Меняли, меняли, но ничего не поменяли.

Нужно отдать должное, иногда я согласен со спартаковцами, которые говорят, что судят их не очень. Как можно было не дать красную карточку на моменте с Айртоном в Нижнем Новгороде», — приводит слова Ребко «Матч ТВ».