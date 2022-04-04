«Милан» не справился с «Болоньей»

Встреча на арене «Сан-Сиро» в Милане завершилась без забитых мячей.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Болонья 0:0
Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 76'), Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Франк Кессье, 70'), Жуниор Мессьяс (Анте Ребич, 46'), Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 70') Болонья: Муса Бэрроу (Риккардо Орсолини, 60'), Марко Арнаутович, Митчелл Дейкс (Ибраима Мбайе, 82'), Маттиас Сванберг (Роберто Сориано, 71'), Йерди Схаутен, Михел Эбишер, Аарон Хики (Denso Kasius, 71'), Артур Теате, Гари Медель (Кевин Бонифаци, 82'), Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждение: Митчелл Дейкс (41')