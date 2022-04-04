Клопп: «Бенфика» не на том месте в лиге, на котором хотела бы, но остается сильным соперником

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от противостояния св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю о том, как нам сыграть на максимуме. Это план на все наши матчи. Нужно расти, прибавлять в целом.

"Бенфика", вероятно, не там, где она хотела бы находиться в своем чемпионате, но это сильный соперник.

Мы все знаем, что одна неудача, одна маленькая оплошность, и все может закончиться. Но для нас это не проблема, мы готовы к новому вызову.

Нам нужна страсть, психологическая устойчивость и азарт. Невозможно купить это. Вы должны развиваться как игрок, как тренер и как команда.

Со временем начинаешь судите о вещах спокойнее. Это опыт. Раньше, при счете 1:0, мы продолжали бежать как сумасшедшие. Я хочу, чтобы мои игроки думали правильно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.