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    Клопп: «Бенфика» не на том месте в лиге, на котором хотела бы, но остается сильным соперником

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юген Клопп рассказал, чего ждет от противостояния с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Юген Клопп
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    Юген Клопп

    «Я думаю о том, как нам сыграть на максимуме. Это план на все наши матчи. Нужно расти, прибавлять в целом.

    "Бенфика", вероятно, не там, где она хотела бы находиться в своем чемпионате, но это сильный соперник.

    Мы все знаем, что одна неудача, одна маленькая оплошность, и все может закончиться. Но для нас это не проблема, мы готовы к новому вызову.

    Нам нужна страсть, психологическая устойчивость и азарт. Невозможно купить это. Вы должны развиваться как игрок, как тренер и как команда.

    Со временем начинаешь судите о вещах спокойнее. Это опыт. Раньше, при счете 1:0, мы продолжали бежать как сумасшедшие. Я хочу, чтобы мои игроки думали правильно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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