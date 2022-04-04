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    Благодаря голу Педри «Барселона» обыграла «Севилью»

    «Барселона» — «Севилья»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Барселона» на своем поле одержала победу над «Севильей» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

    Педри
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    Педри

    Единственный гол в игре забил Педри на 72-й минуте. Испанец получил мяч от Усмана Дембеле, прошел к правому краю штрафной и почти от ее линии нанес прекрасный удар низом под дальнюю штангу.

    Сине-гранатовые набрали 57 очков в 29 играх и вышли на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» имеет также 57 очков и располагается на четвертой строчке.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Педри (72') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг (Пабло Гавира, 74'), Серхио Бускетс, Педри, Усман Дембеле (Николас Гонсалес, 90'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Мемфис Депай, 81'), Ферран Торрес Севилья: Антони Марсьяль (Рафаэль Мир Висенте, 83'), Лукас Окампос, Иван Ракитич, Эрик Ламела (Хесус Корона, 67'), Неманья Гудель (Юссеф Эн-Несири, 79'), Жоан Жордан, Карим Рекик (Людвиг Аугустинсон, 83'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 79'), Яссин Буну Предупреждения: Xavi Hernandez (56'), Серхио Бускетс (61'), Усман Дембеле (82'), Жерар Пике (86'), Гонсало Монтьель (86'), Лукас Окампос (88')

    7 апреля «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы. 8 апреля «Севилья» встретится с «Гранадой» в матче 31-го тура Ла Лиги.

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