Спортивный директор «Спартака»: Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи

«Говорить о судействе сегодня не вижу смысла. Мне просто нечего об этом сказать.
Не тот случай, чтобы говорить о судействе. Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи, это неправильно.
По-моему, сегодня судья провел хороший, нормальный матч. Он действовал ответственно, когда были проблемы с полем.
Мы проиграли, потому что "Локомотив" играл лучше. Они забили», — передает слова Каттани Sport24.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб обжалует работу арбитров.