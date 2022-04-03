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    Спортивный директор «Спартака»: Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи

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    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ (0:1).

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    «Говорить о судействе сегодня не вижу смысла. Мне просто нечего об этом сказать.

    Не тот случай, чтобы говорить о судействе. Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи, это неправильно.

    По-моему, сегодня судья провел хороший, нормальный матч. Он действовал ответственно, когда были проблемы с полем.

    Мы проиграли, потому что "Локомотив" играл лучше. Они забили», — передает слова Каттани Sport24.

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб обжалует работу арбитров.

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