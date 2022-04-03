«Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Локо»

Генеральный директор «Спартака»заявил, что московский клуб обжалует работу арбитров в матче противв экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Матч 23-го тура РПЛ прошел в субботу на «РЖД Арене» и завершился в пользу хозяев со счетом 1:0. Гол на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.

Встречу обслуживал судья Сергей Карасев, который после консультации с арбитрами VAR не засчитал гол Квинси Промеса в первом тайме из-за положения «вне игры» у игрока «Спартака».

Перед матчем было объявлено, что офсайдные линии VAR в этой встрече из-за снегопада действовать не будут.

«По судейству есть вопросы? Будем подавать протест (в ЭСК)», — цитирует Мележикова Sportbox.ru.

«Красно-белые» идут на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 27 очков.