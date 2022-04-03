Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Президент екатеринбургского «Урала»эмоционально высказался о работе арбитрав матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Ничего не могу сказать! Ну судья козёл потому что! У нас судят козлы. Я не знаю, что с этим делать. Вы же сами всё видите. Что вы хотите, чтобы я поматерился? У меня и так настроения нет.

Как это решать? Я не знаю, как решать. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я же ими руковожу. Есть руководители, пускай они решают. Он же пошёл смотреть!

Мне он сейчас говорит, что там было лёгкое касание… Ну касание-то было. Неудобно было ему передачу отдавать. Он бы отдал передачу и, может, залетело бы. Какая разница — лёгкое или сильное. Разницы же нету», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, в добавленное время игрок «Урала» Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА в борьбе с Егором Ушаковым. Панин посмотрел видеоповтор эпизода и решил не назначать пенальти.