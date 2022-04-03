ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция будет защищать титул чемпиона мираЧМ-2022: анализ каждой группы
  • 18:31
    • ЦСКА вырвал ничью в домашнем матче с «Уралом»
  • 17:58
    • «Наполи» разгромил «Аталанту» на выезде
  • 17:50
    • «Вест Хэм» вырвал победу у «Эвертона»
  • 17:34
    • «Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке
  • 16:02
    • Московское «Динамо» на выезде минимально обыграло «Краснодар»
    Все новости спорта

    Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал ЦСКА
    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов эмоционально высказался о работе арбитра Игоря Панина в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2).

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Ничего не могу сказать! Ну судья козёл потому что! У нас судят козлы. Я не знаю, что с этим делать. Вы же сами всё видите. Что вы хотите, чтобы я поматерился? У меня и так настроения нет.

    Как это решать? Я не знаю, как решать. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я же ими руковожу. Есть руководители, пускай они решают. Он же пошёл смотреть!

    Мне он сейчас говорит, что там было лёгкое касание… Ну касание-то было. Неудобно было ему передачу отдавать. Он бы отдал передачу и, может, залетело бы. Какая разница — лёгкое или сильное. Разницы же нету», — цитирует Иванова «Чемпионат».

    Напомним, в добавленное время игрок «Урала» Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА в борьбе с Егором Ушаковым. Панин посмотрел видеоповтор эпизода и решил не назначать пенальти.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» тоже проиграет «Барсе» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Обострит ли «Сочи» чемпионскую интригу в РПЛ?
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Матч «Ювентуса» и «Интера» снова завершится вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры