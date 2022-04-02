Роналдиньо: Никогда бы не подумал, что увижу ещё один чемпионат мира без Италии

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилииподелился мнением об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира 2022 года.

«Без сборной Италии чемпионат мира многое теряет. Для тех, кто любит футбол и зрелищность, как я, отсутствие итальянской команды — печальная ситуация. Никогда бы не подумал, что увижу ещё один чемпионат мира без Италии», — приводит слова Роналдиньо La Gazzetta dello Sport.

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Италии проиграла Северной Македонии со счётом 0:1. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре. На Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию.