Осинькин: У «Крыльев» слишком много «веселых» эпизодов бывает в концовках

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против(1:2).

«Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты. Наши тактические задумки. В общем-то, дальше матч проходил по определенному сценарию.

Соперник закрылся, ему было удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти проблемы в обороне соперника.

Во втором тайме мы больше их нащупали. Но все-таки недостаточно. К сожалению, концовка… У нас слишком много "веселых" эпизодов бывает в концовках. Как в одну, так и в другую сторону.

Лучше бы, конечно, чтобы все было стабильно. В концовке мы опять не досмотрели», — приводятся слова Осинькина на сайте клуба.