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    «Реал» обыграл «Сельту», Бензема реализовал два пенальти из трех

    «Сельта» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Сельтой» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 19-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Нолито врезался в Милитао в своей штрафной.

    Вратарь «Сельты» Дитуро прыгнул в правый угол, а Бензема спокойно подрезал мяч низом чуть-чуть правее центра, поймав голкипера на противоходе.

    На 52-й минуте хозяева отыгрались. В быстрой контратаке Галан с левого фланга прострелил в штрафную, где Нолито быстро обработал мяч и отличным ударом отправил его под перекладину.

    На 64-й минуте был назначен ещё один пенальти в ворота «Сельты» — Мурильо сбил Родриго в своей штрафной.

    Пробил в левый нижний угол Бензема, но Дитуро среагировал и в прыжке отразил этот удар.

    Впрочем, на 69-й минуте в ворота хозяев был назначен третий пенальти — Васкес заплёл ноги Менди в штрафной, неподалёку от её угла.

    На этот раз Карим Бензема развёл мяч и вратаря по разным углам, пробив в тот же левый нижний угол, под самую штангу.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Реал Мадрид 1:2
    Голы: 0:1 Карим Бензема (пенальти) (19'), 1:1 Нолито (52'), 1:2 Карим Бензема (пенальти) (70') Сельта: Матиас Дитуро, Кевин Васкес, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо, Хавьер Галан, Франсиско Пейнадо (Сантьяго Мина, 73'), Брайс Мендес (Орбелин Пинеда, 81'), Денис Суарес, Нолито (Ренато Тапиа, 73'), Яго Аспас, Тьяго Гальярдо (Франко Серви, 60') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 61'), Тони Кроос (Даниель Себальос, 85'), Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 74'), Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао (Начо Фернандес, 85'), Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 61'), Тибо Куртуа Предупреждения: Хавьер Галан (36'), Тьяго Гальярдо (40'), Джейсон Мурильо (57')

    «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 69 очков в 30 матчах. Его отрыв от идущей второй «Севильи» составляет 12 очков (у «Севильи» осталась игра в запасе).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» занимает 11-ю позицию: 36 очков после 30 игр.

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