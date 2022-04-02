«Сельта» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

На 19-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Нолито врезался в Милитао в своей штрафной.
Вратарь «Сельты» Дитуро прыгнул в правый угол, а Бензема спокойно подрезал мяч низом чуть-чуть правее центра, поймав голкипера на противоходе.
На 52-й минуте хозяева отыгрались. В быстрой контратаке Галан с левого фланга прострелил в штрафную, где Нолито быстро обработал мяч и отличным ударом отправил его под перекладину.
На 64-й минуте был назначен ещё один пенальти в ворота «Сельты» — Мурильо сбил Родриго в своей штрафной.
Пробил в левый нижний угол Бензема, но Дитуро среагировал и в прыжке отразил этот удар.
Впрочем, на 69-й минуте в ворота хозяев был назначен третий пенальти — Васкес заплёл ноги Менди в штрафной, неподалёку от её угла.
На этот раз Карим Бензема развёл мяч и вратаря по разным углам, пробив в тот же левый нижний угол, под самую штангу.
«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 69 очков в 30 матчах. Его отрыв от идущей второй «Севильи» составляет 12 очков (у «Севильи» осталась игра в запасе).
Календарь и таблица испанской Примеры
«Сельта» занимает 11-ю позицию: 36 очков после 30 игр.