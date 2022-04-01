«Унион» обыграл «Кельн» в Берлине

Драма на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022

Португалия одержала домашнюю победу со счетом 3:1 над Турцией в матче 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат мира 2022. Рассказываем, как это было