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    «Унион» обыграл «Кельн» в Берлине

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    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над «Кельном» (1:0) в стартовом матче 28-го тура Бундеслиги.

    «Унион»
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    «Унион»

    Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий хозяев Тайво Авонийи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Кёльн 1:0
    Гол: 1:0 Тайво Авонийи (49') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Кристофер Триммель, Генки Харагути (Юлиан Рюэрсон, 75'), Рани Хедира, Гриша Прёмель (Кевин Мёвальд, 89'), Нико Гисельман, Шеральдо Бекер (Андреас Фогльзаммер, 71'), Тайво Авонийи (Кевин Бехренс, 88') Кёльн: Себастьян Андерссон, Флориан Кайнц (Юлиан Хабот, 67'), Марк Ут (Луис Шауб, 83'), Деян Любичич (Tim Lemperle, 67'), Салих Озкан, Эйе Скири, Йонас Хектор, Тимо Хюберс (Яннес-Килиан Хорн, 83'), Лука Килиан, Кингсли Эхизибуэ (Ян Тильман, 46'), Марвин Швебе Предупреждения: Пауль Еккель (5'), Кингсли Эхизибуэ (13'), Шеральдо Бекер (42'), Кристофер Триммель (55'), Тимо Хюберс (62'), Ян Тильман (75')

    «Унион Берлин» набрал 41 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, обойдя «Кельн» (40 очков).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В следующем туре «Унион Берлин» сыграет на выезде с «Гертой», «Кельн» примет «Майнц». Матчи пройдут 9 апреля.

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