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    Тен Хаг: Если я решу сделать следующий шаг, я надеюсь, что меня поймут в «Аяксе»

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о своем будущем, «Манчестер Юнайтед» и возможном уходе из клуба.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Все знают друг друга в индустрии. Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов, это нормально. "Манчестер Юнайтед" — отличный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить: я полностью сосредоточен на "Аяксе". Мы уже планируем новый сезон.

    Я встречаюсь с руководством "Аякса" после каждого сезона. Так будет и в этот раз. Я могу сказать что "Аякс" и Эрик тен Хаг на данный момент очень довольны друг другом.

    Сейчас я сосредоточен только на "Аяксе". Но в футболе никогда нельзя загадывать. Я не хочу ничего исключать. Я знаю, что в футболе все может измениться за день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, я надеюсь, что люди здесь меня поймут», — сказал Тен Хаг в интервью Sport1.

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