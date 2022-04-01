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    Слуцкий: Сложно комментировать матчи, которые проигрываются

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу поражения от «Химок» (2:3) в матче 23 тура РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Первый тайм был почти без моментов, осторожная игра, а во втором тайме был фейерверк голов. Заключительный стандарт, к сожалению, был не в нашу форму.

    Сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы пытались проявить характер, но проиграли. Сложно оценить качества игроков без отрыва от эмоций.

    Поражение не может быть шагом вперед. Состояние газона? Для этого времени лучшее состояние за много лет», — цитирует Слуцкого СЭ.

    Это было третье поражение «Рубина» в чемпионате России подряд.

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