ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн
  • 18:12
    • «Рубин» и «Химки» огласили составы
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Химки» огласили составы

    «Рубин» — «Химки» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Химки
    Казанский «Рубин» и подмосковные «Химки» объявили составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.

    Запасные: Исмагилов, Медведев, Савицкий, Фаттахов, Игнатьев, Михайлов, Климов, Кузнецов.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.

    Запасные: Генералов, Григалава, Идову, Юран, Магомедов, Долгов, Садыгов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рубину». Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Химок» — 2.96, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьют в Казани?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Каролина — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры