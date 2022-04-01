«Рубин» — «Химки» : прогноз, составы, коэффициенты

Казанскийи подмосковныеобъявили составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.

Запасные: Исмагилов, Медведев, Савицкий, Фаттахов, Игнатьев, Михайлов, Климов, Кузнецов.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.

Запасные: Генералов, Григалава, Идову, Юран, Магомедов, Долгов, Садыгов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рубину». Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Химок» — 2.96, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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