В 23-м туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» в домашнем матче сыграет против «Химок». Игра пройдет 1 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» с 25 набранными очками разместился на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись всего лишь на пять баллов от опасной зоны.

Команда из Казани вторую часть первенства начала с поражения в гостях от «Зенита» 2:3, после чего она прошла в четвертьфинал Кубка России, одолев на своей арене перволиговый «Ротор» из Волгограда 2:1.

Коэффициенты матча Рубин — Химки 1 2.60 X 3.20 2 2.85 Ставка

Затем «рубиновые» смогли переиграть в Грозном «Ахмат» со счетом 2:1, а потом «Рубин» дважды подряд в первенстве уступил, потерпев фиаско в родных стенах от «Ростова» 1:2 и в Москве от ЦСКА — 1:6.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Рубин» по четыре раза побеждал и терпел неудачи, а также два поединка завершил вничью, разница мячей — 15:13.

«Химки»

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 18 очков. От 14-й позиции коллектив отстает на два балла, а 12-й уступает четыре пункта.

Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, но затем больше не проигрывают, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0 и обыграв в гостях 1:0 «Урал».

На чужих полях «Химки» добились двух викторий за 11 игр, еще два раза коллектив сыграл вничью и потерпел аж семь неудач, разница мячей — 9:23.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а до этого в трех официальных матчах побеждали только «Химки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.65.

На викторию «Рубина» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.20.

Так как казанцы дома играют довольно-таки результативно, а химчане зачастую много пропускают на выезде, то в данном противостоянии рискнем поставить не верховой исход.