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    В Казани ожидаем верховой поединок

    «Рубин» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат России, 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Химки»
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    Леонид Слуцкий
    В 23-м туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» в домашнем матче сыграет против «Химок». Игра пройдет 1 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Апреля 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Рубин»

    «Рубин» с 25 набранными очками разместился на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись всего лишь на пять баллов от опасной зоны.

    Команда из Казани вторую часть первенства начала с поражения в гостях от «Зенита» 2:3, после чего она прошла в четвертьфинал Кубка России, одолев на своей арене перволиговый «Ротор» из Волгограда 2:1.

    Коэффициенты матча Рубин — Химки

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Затем «рубиновые» смогли переиграть в Грозном «Ахмат» со счетом 2:1, а потом «Рубин» дважды подряд в первенстве уступил, потерпев фиаско в родных стенах от «Ростова» 1:2 и в Москве от ЦСКА — 1:6.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Рубин» по четыре раза побеждал и терпел неудачи, а также два поединка завершил вничью, разница мячей — 15:13.

    «Химки»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 18 очков. От 14-й позиции коллектив отстает на два балла, а 12-й уступает четыре пункта.

    Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

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    • После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, но затем больше не проигрывают, расписав домашнюю мировую с «Сочи» 0:0 и обыграв в гостях 1:0 «Урал».

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    • На чужих полях «Химки» добились двух викторий за 11 игр, еще два раза коллектив сыграл вничью и потерпел аж семь неудач, разница мячей — 9:23.

    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а до этого в трех официальных матчах побеждали только «Химки».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Рубина» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.20.

    Так как казанцы дома играют довольно-таки результативно, а химчане зачастую много пропускают на выезде, то в данном противостоянии рискнем поставить не верховой исход.

    «Рубин» — «Химки»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на футбол. В Казани ожидаем верховой поединок
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