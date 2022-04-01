РПЛ. Дерби «Локомотива» и «Спартака», «Сочи» примут «Зенит»

«Рубин» — «Химки» 2:3

В первом поединке 23 тура чемпионата России «Химки» на выезде победили «Рубин» со счетом 3:2.

На гол Германа Онугхи гости ответили точным ударом Дениса Глушакова. Очень скоро после этого гол Ильи Кухарчука вывел «Химки» вперед.

Под завесу поединка автогол записал на свой счет игрок «черно-красных» Дмитрий Тихий. Однако на 90 минуте Захар Волков забил победный мяч, обеспечив «Химкам» 3 очка.

РПЛ. 23 тур Рубин — Химки 2:3 (0:0, 2:3) Голы: 1:0 — 56 Онугха, 1:1 — 60 Глушаков, 1:2 — 62 Кухарчук, 2:2 — 84, автогол Тихий, 2:3 — 90 Волков«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67), Зуев (Фаттахов, 89), Бакаев (Игнатьев, 78), Онугха«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Григалава, 85), Сабович (Магомедов, 55), Боженов, Мирзов, Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68)Предупреждения: Зуев (53), Боженов (77), Самошников (79), Лантратов (82), Магомедов (90)

«Рубин» потерпел 3 поражение в РПЛ подряд и с 25 очками занимает 10 место в турнирной таблице. «Химки» во второй раз подряд выиграли и с 21 баллом занимают 13 место.

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