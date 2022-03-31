ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    «МЮ» готов заплатить 60 млн фунтов за лучшего бомбардира «Бенфики»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Бенфика Португалия Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» всерьез рассматривает возможность приобретения нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    По информации The Telegraph, «МЮ» готов согласиться на финансовые требования «Бенфики», которая хочет получить за уругвайского футболиста не менее 60 миллионов фунтов.

    Конкурентами «МЮ» могут стать «Арсенал» и «Ньюкасл», которые также проявляют интерес к 22-летнему форварду.

  • Трансферный дайджест. 22-28 марта
  • Окончательное «прощай» от Дибалы, новая цель МЮ и слухи вокруг Левандовски
  • 29/03/2022

    • Нуньес забил 20 мячей в 22-х матчах текущего чемпионата Португалии. Кроме того, в его активе четыре гола в Лиге чемпионов.

    «Бенфика» купила Нуньеса в 2020 году у испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бенчич — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры