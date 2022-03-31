«МЮ» готов заплатить 60 млн фунтов за лучшего бомбардира «Бенфики»

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, «МЮ» готов согласиться на финансовые требования «Бенфики», которая хочет получить за уругвайского футболиста не менее 60 миллионов фунтов.
Конкурентами «МЮ» могут стать «Арсенал» и «Ньюкасл», которые также проявляют интерес к 22-летнему форварду.
Нуньес забил 20 мячей в 22-х матчах текущего чемпионата Португалии. Кроме того, в его активе четыре гола в Лиге чемпионов.
«Бенфика» купила Нуньеса в 2020 году у испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро.