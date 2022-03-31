«МЮ» готов заплатить 60 млн фунтов за лучшего бомбардира «Бенфики»

всерьез рассматривает возможность приобретения нападающего «Бенфики»

По информации The Telegraph, «МЮ» готов согласиться на финансовые требования «Бенфики», которая хочет получить за уругвайского футболиста не менее 60 миллионов фунтов.

Конкурентами «МЮ» могут стать «Арсенал» и «Ньюкасл», которые также проявляют интерес к 22-летнему форварду.

Нуньес забил 20 мячей в 22-х матчах текущего чемпионата Португалии. Кроме того, в его активе четыре гола в Лиге чемпионов.

«Бенфика» купила Нуньеса в 2020 году у испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро.