Ловрен вернулся в расположение «Зенита»

Защитник «Зенита»вернулся в расположение команды, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Привет всем! Я вернулся», — приводит слова футболиста пресс-служба питерского клуба.

Ловрен еще ни разу не играл за «Зенит» после зимней паузы в чемпионате России. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, хорват пропустил недавние матчи из-за травмы.

Тем не менее, Ловрен был вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Словенией и Болгарией. Сообщалось, что он хочет разорвать контракт с «Зенитом».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча состоится 3 апреля, начало — в 19:00 мск.

Напомним, ранее на этой неделе в расположение «Зенита» вернулся бразильский полузащитник Вендел.