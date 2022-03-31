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    Ловрен вернулся в расположение «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен вернулся в расположение команды, несмотря на слухи о возможном уходе.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    «Привет всем! Я вернулся», — приводит слова футболиста пресс-служба питерского клуба.

    Ловрен еще ни разу не играл за «Зенит» после зимней паузы в чемпионате России. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, хорват пропустил недавние матчи из-за травмы.

    Тем не менее, Ловрен был вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Словенией и Болгарией. Сообщалось, что он хочет разорвать контракт с «Зенитом».

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  • 26/03/2022

    • В ближайшем матче «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча состоится 3 апреля, начало — в 19:00 мск.

    Напомним, ранее на этой неделе в расположение «Зенита» вернулся бразильский полузащитник Вендел.

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