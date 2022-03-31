Агуэро: Хочу снова играть в футбол

Бывший нападающий сборной Аргентинырассказал, что ждет момента, когда сможет вернуться к тренировкам.

«Недавно мне пришла в голову мысль, что я снова могу играть в футбол. Врачи сказали мне, что я не должен тренироваться пять или шесть месяцев, но я уже очень хочу этого.

Я с нетерпением жду момента, когда я снова смогу тренироваться», — цитирует Агуэро Sport.es со ссылкой на TyC Sports.

Агуэро стало плохо 30 октября во время матча 12-го тура чемпионата Испании в составе «Барселоны» с «Алавесом». Футболиста доставили в больницу, где обнаружили проблемы с сердцем. Позже футболист сообщил о решении завершить карьеру.