«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом

Руководство «Фиорентины» хочет продать нападающего. Об этом сообщает La Repubblica Firenze

По информации источника, летом флорентийский клуб вновь попытается продать форварда. «Фиалки» также рассматривают вариант с разрывом контракта с Александром, но боссы клуба понимают, что это невыгодно.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.