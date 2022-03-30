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    «Фиорентина» попытается продать Кокорина летом

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    Руководство «Фиорентины» хочет продать нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает La Repubblica Firenze.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    По информации источника, летом флорентийский клуб вновь попытается продать форварда. «Фиалки» также рассматривают вариант с разрывом контракта с Александром, но боссы клуба понимают, что это невыгодно.

    В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

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