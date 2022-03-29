Португалия — Северная Македония: счет 2:0, обзор голов

Бруну Фернандеш Фото: globallookpress.com
Дубль в составе португальцев оформил Бруну Фернандеш. В первом эпизоде он сумел перехватить неудачную передачу соперника и положить мяч точно в угол.
Во втором случае Фернандеш воспользовался точной передачей с фланга в исполнении Диогу Жоты и в касание отправил мяч в сетку.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Финал
Португалия — Северная Македония 2:0
Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (32'), 2:0 Бруну Фернандеш (65') Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Перейра Данилу, Nuno Mendes, Жоау Моутинью (Vitinha, 90'), Отавио (Вилльям Карвалью, 76'), Бруну Фернандеш (Матеус Луис, 87'), Бернарду Силва (Жоау Фелиш, 87'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Леау, 76') Северная Македония: Milan Ristovski (Bojan Miovski, 46'), Александар Трайковски (Дарко Чурлинов, 59'), Элиф Элмас (Бобан Николов, 87'), Tihomir Kostadinov (Stefan Askovski, 76'), Энис Барди, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Столе Димитриевски Предупреждения: Жоау Канселу (68'), Эгзиян Алиоски (74')
Ранее Португалия обыграла Турцию со счетом 3:1. Македонцы выбили из турнира Италию.