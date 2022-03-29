Манчини: Мы должны извиниться перед итальянцами за то, что не сможем подарить радость

Главный тренер сборной Италиивысказался о непопадании национальной команды на чемпионат мира-2022.

Напомним, его подопечные проиграли национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.

«Мы сделали всё возможное, но мы всё равно должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не подарим им такой же радости, как в июле.

Сегодняшняя игра с Турцией будет сложной на психологическом уровне для обеих команд. Для нас это может стать началом чего-то: нам нужно перевернуть страницу и изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Было бы полезно увидеть некоторых молодых игроков в действии.

Самое большое разочарование — это то, что мы хотели подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», — цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, сборная Италии пропускает второй чемпионат мира кряду. Прошедшим летом подопечные Манчини стали чемпионами Европы-2020.