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    Карасев обслужит матч «Локомотив» — «Спартак»

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    Сергей Карасев назначен главным арбитром центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    1 апреля (пятница)

    «Рубин» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ВАР — Василий Казарцев.

    2 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков, ВАР — Алексей Амелин.

    «Арсенал» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ВАР — Иван Сиденков.

    «Ростов» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ВАР — Анатолий Жабченко.

    «Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ВАР — Павел Шадыханов.

    Календарь и таблица РПЛ

    3 апреля (воскресенье)

    «Краснодар» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой, ВАР — Артем Любимов.

    ЦСКА — «Урал»: судья — Игорь Панин, ВАР — Ян Бобровский.

    «Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ВАР — Евгений Кукуляк.

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