Карасев обслужит матч «Локомотив» — «Спартак»

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
1 апреля (пятница)
«Рубин» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ВАР — Василий Казарцев.
2 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков, ВАР — Алексей Амелин.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ВАР — Иван Сиденков.
«Ростов» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ВАР — Анатолий Жабченко.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ВАР — Павел Шадыханов.
3 апреля (воскресенье)
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой, ВАР — Артем Любимов.
ЦСКА — «Урал»: судья — Игорь Панин, ВАР — Ян Бобровский.
«Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ВАР — Евгений Кукуляк.