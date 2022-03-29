Президент «Урала»: Текущий чемпионат России мы точно доиграем

Президент «Урала»рассказал, в каком финансовом состоянии находится клуб после всех экономических санкций, с которыми столкнулась Россия.

«Сейчас все в порядке, долгов перед сотрудниками и футболистами у нас нет, мы все вовремя платим. Избежать финансовых трудностей нам помог трансфер Арсена Адамова, за которого мы получили неплохие деньги, сумели заработать.

Я всем болельщикам твердо заявляю: этот чемпионат мы точно доиграем. У нас есть на это финансы, перед нами есть обязательства у наших спонсоров.

Ну, и, конечно, мы думаем о будущем, о сохранении прописки в Премьер-лиге.

Уже несколько раз в истории наш клуб вылетал из элитного дивизиона и потом долгое время не мог вернуться. Сейчас наши болельщики привыкли к тому, что "Урал" — полноценный участник Премьер-лиги, привыкли к хорошему футболу в Екатеринбурге. Думаю, что никто не даст похоронить футбол в Свердловской области.

Понятно, что сейчас всем тяжело: и нам, и спонсорам. Если раньше люди могли планировать как-то свои действия на год вперед, то сейчас планируют только завтрашний день. Соберемся со всеми в мае, будем обсуждать ситуацию. Если Премьер-лига рассчитается с нами по контрактам, которые мы уже заключили, и все пойдет так, как мы планировали, то мы сами сможем заработать 500-600 миллионов, без поддержки

спонсоров.

И поэтому остаться в том же бюджете, что и в нынешнем сезоне, будет проще, надеюсь, спонсоры помогут. Мы с оптимизмом смотрим на будущее. Но сейчас, еще раз повторюсь, самое главное — решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге, показывать хороший футбол, который будет нравиться всем», — приводит слова Иванова «Областная газета».

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.