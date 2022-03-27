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    Агент Бейла: Гарет понятия не имеет, что произойдет летом

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    Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл до сих пор не знает, за какой клуб будет играть в следующем сезоне. Об этом сообщил агент футболиста Джонатан Барнетт.

    Гарет Бейл
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    Гарет Бейл

    В испанской прессе уже несколько раз появлялась информация о том, что Бейл может завершить карьеру по окончании сезона.

    «Гарет понятия не имеет, что произойдет летом. Мы еще ни с кем не общались, примем решение в июне. Он один из лучших британских игроков всех времен и лучший валлиец в истории», — приводит слова Барнетта Football Espana.

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    • Ранее на этой неделе сборная Уэльса благодаря дублю Бейла выиграла у Австрии (2:1) в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    «Невероятно, что "Реал" не выпускает его, ведь Гарет еще способен на многое. Мадридцы имели бы отличного игрока, если они лучше интегрировали Бэйла в состав. Но мы будем жить с этим и двигаться дальше», — добавил агент.

    Бейл провел в текущем чемпионате Испании четыре матча и забил один гол.

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