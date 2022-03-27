Агент Бейла: Гарет понятия не имеет, что произойдет летом

Нападающий мадридского «Реала»до сих пор не знает, за какой клуб будет играть в следующем сезоне. Об этом сообщил агент футболиста Джонатан Барнетт.

В испанской прессе уже несколько раз появлялась информация о том, что Бейл может завершить карьеру по окончании сезона.

«Гарет понятия не имеет, что произойдет летом. Мы еще ни с кем не общались, примем решение в июне. Он один из лучших британских игроков всех времен и лучший валлиец в истории», — приводит слова Барнетта Football Espana.

Ранее на этой неделе сборная Уэльса благодаря дублю Бейла выиграла у Австрии (2:1) в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Невероятно, что "Реал" не выпускает его, ведь Гарет еще способен на многое. Мадридцы имели бы отличного игрока, если они лучше интегрировали Бэйла в состав. Но мы будем жить с этим и двигаться дальше», — добавил агент.

Бейл провел в текущем чемпионате Испании четыре матча и забил один гол.