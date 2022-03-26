Шомуродов намекнул на возможный уход из «Ромы»

Нападающий «Ромы»признался, что недоволен своим положением в команде.

По словам Шомуродова, его расстраивает отсутствие игрового времени.

«Не буду отрицать, это правда, что я хотел бы чаще играть. Возможно, я не так хорошо тренируюсь, как думаю.

У меня контракт до 2026 года, и если я буду играть, то намерен остаться. Но я не собираюсь оставаться, если буду проводить много времени на скамейке запасных», — приводит слова Шомуродова La Gazzetta Dello Sport.

Шомуродов провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи.