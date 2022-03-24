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    Ташуев: Варианты трудоустройства есть, мне уже звонили. Точно не ФНЛ

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    Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев покинул занимаемый пост, сообщает пресс-служба клуба.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    Помимо Сергея Ташуева, клуб покидают старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов.

    К ближайшему домашнему матчу с «Легионом» команду будет готовить Андрей Черенков, который назначен исполняющим обязанностями главного тренера «Чайки».

    Помогать ему будут тренер Тимофей Калачев и тренер по физподготовке Илья Калашников.

    Сам Ташуев признался, что уже получал предложения от других клубов.

    «Во-первых, я устал хочу вернуться на тот уровень, где я был раньше. Накопилась усталость, вторая лига сложная — меньше творчества.

    Мне нужно быть уже на другом уровне, надо снова возвращаться. Варианты есть, уже звонили. Сегодня я освободился.

    Во время работы в "Чайке" мне звонили и спрашивали, могу ли я уйти ради контракта, на что я отвечал: "Я человек слова, если я взялся, доведу дело до конца".

    Какие клубы звонили? Точно не ФНЛ», — цитирует Ташуева «Евро-Футбол».

    Под руководством Сергея Ташуева с 19 февраля 2021 года команда провела 42 матча, в которых одержала 25 побед и потерпела 11 поражений. «Чайка» с 46 очками занимает 2-е место в ФНЛ-2.

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