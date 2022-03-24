Ташуев: Варианты трудоустройства есть, мне уже звонили. Точно не ФНЛ

Главный тренер «Чайки»покинул занимаемый пост, сообщает пресс-служба клуба.

Помимо Сергея Ташуева, клуб покидают старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов.

К ближайшему домашнему матчу с «Легионом» команду будет готовить Андрей Черенков, который назначен исполняющим обязанностями главного тренера «Чайки».

Помогать ему будут тренер Тимофей Калачев и тренер по физподготовке Илья Калашников.

Сам Ташуев признался, что уже получал предложения от других клубов.

«Во-первых, я устал хочу вернуться на тот уровень, где я был раньше. Накопилась усталость, вторая лига сложная — меньше творчества.

Мне нужно быть уже на другом уровне, надо снова возвращаться. Варианты есть, уже звонили. Сегодня я освободился.

Во время работы в "Чайке" мне звонили и спрашивали, могу ли я уйти ради контракта, на что я отвечал: "Я человек слова, если я взялся, доведу дело до конца".

Какие клубы звонили? Точно не ФНЛ», — цитирует Ташуева «Евро-Футбол».

Под руководством Сергея Ташуева с 19 февраля 2021 года команда провела 42 матча, в которых одержала 25 побед и потерпела 11 поражений. «Чайка» с 46 очками занимает 2-е место в ФНЛ-2.